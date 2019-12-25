В Петербурге поймали трех разбойников, вынудивших мужчину отдать 305 тысяч рублей

На пострадавшего неизвестные напали еще 25 декабря.

Во вторник, 10 марта, в Красносельском районе Петербурга задержали трех злоумышленников, вымогавших деньги у мужчины. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще 25 декабря неизвестные в ночи напали на 42-летнего украинца на 2-й Комсомольской улице и, угрожая ему пистолетом, заставили снять в банкомате 305 тысяч рублей. Забрав деньги, злоумышленники скрылись. Полиция возбудила уголовное дело о разбое и после двухнедельных поисков задержала 31-летних и 27-летнего граждан. В ходе обысков в квартире одного из задержанных нашли автомат с холостыми патронами, муляжи гранат, маски, мобильные телефоны, флеш-карты, пистолеты, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ.

Полиция выясняет причастность разбойников к другим эпизодам аналогичной деятельности. Отмечается, что двое из них уже были судимы раньше.

Ранее мы писали, что в Москве женщина зарезала охранника детсада.

Фото: pixabay