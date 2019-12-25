В Москве женщина зарезала охранника детсада

Между мужчиной и женщиной возникла ссора из-за ревности.

В Москве в порыве ревности женщина зарезала своего любимого.

Московские следственные органы СКР сообщают, что на территории дошкольного детского учреждения по Чонгарскому бульвару 9 марта было найдено тело охранника с признаками насильственной смерти. На теле мужчины 1971 года рождения были множественные колото-резаные раны.

В ходе следственных действий было установлено, что охранник распивал алкоголь со своей сожительницей. В ходе застолья женщина приревновала и схватилась за нож. Сейчас женщина задержана, на нее возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Выясняются все обстоятельства убийства.

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Фото: Piter.TV