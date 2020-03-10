Семья с ребенком из России погибли в лобовом ДТП в Гватемале

Трагедия произошла 8 марта.

В Гватемале в лобовом ДТП погибла семья из России с 5-летним ребенком.

Издание Prensa Libre сообщает, что 8 марта на 249-м километре трассы в Атлантику в условиях сильного дождя произошло крупное ДТП. Лоб в лоб столкнулся грузовик и легковой автомобиль с российскими гражданами.

В ДТП погиб мужчина, который работал инженером на местной шахте, его супруга и их 5-летний сын. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Водитель грузовика задержан.

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Фото: elPeriodico