В Петербурге задержали трех дилеров за продажу наркотиков в даркнете

Среди них была 23-летняя петербурженка.

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы из трех человек, которая специализировалась на распространении наркотических и психотропных веществ. Для этого они использовали "даркнет". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Среди задержанных двое мужчин и одна женщина. Организатором являлся 27-летний гражданин. При обыске в его квартире на Авиаконструкторов обнаружили и изъяли 400 грамм синтетического наркотика. Администратором Интернет-магазина была 23-летняя девушка, у нее также нашли наркотики. "Закладки" делал 32-летний гражданин, он проживал совместно с администратором.

На данный момент полиция установила причастность участников группы как минимум к 4 фактам незаконного сбыта наркотиков. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Мужчин задержали, а девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с задержания закладчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области