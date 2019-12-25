В Петербурге задержали трех дилеров за продажу наркотиков в даркнете

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы из трех человек, которая специализировалась на распространении наркотических и психотропных веществ. Для этого они использовали "даркнет". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Среди задержанных двое мужчин и одна женщина. Организатором являлся 27-летний гражданин. При обыске в его квартире на Авиаконструкторов обнаружили и изъяли 400 грамм синтетического наркотика. Администратором Интернет-магазина была 23-летняя девушка, у нее также нашли наркотики. "Закладки" делал 32-летний гражданин, он проживал совместно с администратором.
На данный момент полиция установила причастность участников группы как минимум к 4 фактам незаконного сбыта наркотиков. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Мужчин задержали, а девушка находится под подпиской о невыезде.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с задержания закладчика.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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