Задержание "закладчика" на проспекте Стачек попало на видео

Неизвестные представились полицейскими.

Полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, пытался спрятать наркотики во дворе дома на проспекте Стачек. Задержание на видео заснял местный житель и поделился кадрами с Piter.TV.

Петербуржец увидел, как неизвестные в черной одежде положили мужчину на землю у дома №16 и скрутили ему руки. После этого он решил поинтересоваться, является ли это похищением человека или граждане представляют правоохранительные органы. Один из них ответил, что это полиция. Мужчины начали ходить по участку и осматривать его. Нарушителя посадили в машину. По словам очевидца, "закладчик" был не один.

Напомним, за распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель мусоровоза в Петербурге подозревается в развозке наркотиков для "закладок".

Видео предоставлено Piter.TV источником