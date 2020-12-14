  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
70
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Задержание "закладчика" на проспекте Стачек попало на видео

0 0

Неизвестные представились полицейскими.

Полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, пытался спрятать наркотики во дворе дома на проспекте Стачек. Задержание на видео заснял местный житель и поделился кадрами с Piter.TV.

Петербуржец увидел, как неизвестные в черной одежде положили мужчину на землю у дома №16 и скрутили ему руки. После этого он решил поинтересоваться, является ли это похищением человека или граждане представляют правоохранительные органы. Один из них ответил, что это полиция. Мужчины начали ходить по участку и осматривать его. Нарушителя посадили в машину. По словам очевидца, "закладчик" был не один. 

Напомним, за распространение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель мусоровоза в Петербурге подозревается в развозке наркотиков для "закладок". 

Видео предоставлено Piter.TV источником

Теги: задержание, закладки, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии