Водитель мусоровоза в Петербурге подозревается в развозке наркотиков для "закладок"

Всех подозреваемых взяли под стражу.

Полицейские задержали четверых участников организованной группы, которые подозреваются в хранении и распространении наркотических средств. Один из них подрабатывал водителем мусоровоза и развозил запрещенные вещества, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Среди задержанных граждане от 26 до 40 лет, в том числе женщина. Установлены все роли соучастников ― организатор, администратор интернет-магазина в даркнете, "закладчик", который развозил наркотики во время своей работы на служебном автомобиле в качестве водителя мусоровоза и еще одна "закладчица". У всех из них нашли наркотические вещества.

На данный момент правоохранители установили как минимум 20 фактов незаконного сбыта наркотиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка погибла после падения в лестничный пролет на Гражданском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области