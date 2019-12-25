В Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании гражданки Узбекистана

Подозреваемому 23 года.

Накануне, 3 ноября, на Октябрьской набережной был задержан мигранта по подозрению в изнасиловании гражданки Узбекистана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем в пятницу, 30 октября, в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. Оказалось, что пострадавшая познакомилась с молодым человеком, тот встретил ее с работы и предложил подвезти до дома. По дороге девушка поняла, что парень везет ее не тем маршрутом. В лесу у Новодевяткино злоумышленник остановился, накинулся и изнасиловал девушку. Пострадавшей удалось вырваться и позвать на помощь прохожих.

Отмечается, что потерпевшая оставила все свои вещи в машине нападавшего. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали предполагаемого насильника 14-летней девочки.

Фото: Piter.TV