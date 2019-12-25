В Петербурге задержали таксиста, обиравшего нетрезвых пассажиров

Предполагается, что таксист причастен к еще одному преступлению, в котором пострадал петербуржец.

В воскресенье, 6 июня, стало известно, что в Петербурге задержали таксиста, который крал вещи у нетрезвых пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

В четверг, 3 июня, в полицию Невского района обратился 54-летний мужчина, который рассказал, что после поездки на автомобиле "Тойота Камри" лишился телефона. Мужчина предполагает, что телефон присвоил себе водитель такси.

Позже преступника удалось задержать, им оказался 37-летний выходец одного из закавказских государств. Выяснилось, что гражданин уже не раз привлекал внимание полиции. Так, несколько дней назад он был задержан за употребление наркотических средств без назначения врача. Во время обыска в его квартире правоохранители нашли несколько сотовых и золотые украшения, которые ему не принадлежали.

По версии оперативников, этот случай не единичный. Предполагается, что таксист причастен к еще одному преступлению, в котором пострадал петербуржец. Также в Невском районе у нетрезвого пассажира украли 190 тысяч рублей, когда он добирался домой на черной "Тойоте Камри".

На данный момент таксиста задержали.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге полиция задержала "электриков", обокравших пенсионерку в собственной квартире.

Фото: pixabay

