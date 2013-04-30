В Петербурге полиция задержала "электриков", обокравших пенсионерку в собственной квартире

Сначала мужчины делали вид, что работают, а после резко покинули квартиру. Чуть позже пенсионерка не нашла 18 тыс. рублей.

Вечером 1 июня в полицию Василеостровского района обратилась 85-летняя петербурженка, проживающая в доме по Наличной улице. Она рассказала, что в её квартиру пришли "электрики" и заставили проверить состояние розеток. Сначала мужчины делали вид, что работают, а после резко покинули квартиру. Чуть позже пенсионерка не нашла 18 тыс. рублей. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция установила, что мужчины уехали на автомобиле Hummer. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин у дома №62 по Свердловской набережной в салоне автомобиля. В машине находились трое мужчин. Так, всех "электриков" доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала рецидивиста, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей.

Фото: Piter.tv