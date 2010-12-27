Петербугского студента, ударившего полицейского в живот ножом, задержали

Инцидент произошел еще 15 октября, когда за замечание он получил по голове и ножом в живот.

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который напал с ножом на полицейского в середине октября в переулке Бойцова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 15 октября, когда полицейский в свое нерабочее время шел домой с тренировки и заметил у третьего дома по переулку Бойцова пьяную, компанию. Молодые люди пили, шумели и справляли нужду прямо посреди улицы. Полицейский решил сделать замечание, за что получил удар по голове и удар ножом в живот. Компания с места скрылась, а полицейского увезли на скорой в тяжелом состоянии.

По подозрению в нападении, в среду, 31 октября, был задержан уроженец Томска, 19-летний студент одного из петербургских вузов. Имена остальных участников также уже известна.

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