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Петербугского студента, ударившего полицейского в живот ножом, задержали
Сегодня, 11:10
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nastya960
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Петербугского студента, ударившего полицейского в живот ножом, задержали

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Инцидент произошел еще 15 октября, когда за замечание он получил по голове и ножом в живот.

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, который напал с ножом на полицейского в середине октября в переулке Бойцова. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 15 октября, когда полицейский в свое нерабочее время шел домой с тренировки и заметил у третьего дома по переулку Бойцова пьяную, компанию. Молодые люди пили, шумели и справляли нужду прямо посреди улицы. Полицейский решил сделать замечание, за что получил удар по голове и удар ножом в живот. Компания с места скрылась, а полицейского увезли на скорой в тяжелом состоянии.

По подозрению в нападении, в среду, 31 октября, был задержан уроженец Томска, 19-летний студент одного из петербургских вузов. Имена остальных участников также уже известна.

Ранее на Piter.TV: На Дачном проспекте женщина ударила ножом возлюбленного.

Фото: pixabay.com

 

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Теги: мвд , переулок бойцова , полицейский
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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