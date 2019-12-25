В Петербурге задержали создатели сайтов-двойников

Получая сведения о номерах и кодах карт клиентов преступники похищали с них средства.

В воскресенье, 19 июля, стало известно, что в Петербурге задержали создателей сайтов-двойников. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что злоумышленники создавали сайты-двойники магазинов известных торговых брендов, похожих на оригинальные. Получая сведения о картах клиентов преступники похищали деньги

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств". Теперь мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Пулково задержали ещё одну сотрудницу офиса мошенников на Невском.

Фото: Pixabay