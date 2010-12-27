Сотрудника администрации Петербурга задержали за сообщение о теракте на Туристской

Мужчина сообщил службе "112", что на кафе напало более 50 террористов.

В Петербурге задержали сотрудника администрации, которого подозревают в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом пишет 78.ru.

Звонок поступил в службу "112" около 5:30 утра 22 сентября. Звонивший сообщил, что на кафе, которое располагается на Туристской улице, напало более 50 террористов. Они якобы отравили персонал и посетителей заведения веществом нервно-паралитического действия.

Стражам порядка удалось вычислить "шутника". Его задержали неподалеку от кафе, которое он сам указал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV