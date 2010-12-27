В Петербурге арестовали адвокатов за вымогательство 2 млн рублей

За эти деньги обвиняемые обещали помочь супружеской паре, которую подозревали в фальсификации доказательств по административному делу.

Суд в Петербурге вынес постановление о заключении под стражу двух адвокатов, которых подозревают в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ следственного управления СК РФ по городу.

По данным СК, подозреваемые узнали о материале проверки регионального УФСБ, возбужденной в отношении супружеской пары за фальсификации доказательств по административному делу. Они связались с супругами и потребовали 2 млн рублей за решение проблемы и помощь в прекращении делопроизводства.

В среду, 18 сентября, адвокаты, находясь возле одного из домов по Московскому проспекту, получили от мужчины муляж денег. После этого их задержали оперативники УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали двух сотрудников налоговой службы за взятничество.

Фото: Piter.TV