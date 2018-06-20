В Петербурге задержали двух сотрудников налоговой службы за взятничество

В общей сложности они выманили 250 тысяч рублей.

В Петербурге задержали двух сотрудников налоговой службы. 43-летнюю начальницу отдела выездных налоговых проверок №2 и 38-летнего заместителя начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России №18 подозревают во взятничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу и Ленобласти.

По версии следствия, задержанные потребовали от предпринимателя ежемесячную выплату за покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности его организации. Размер выплаты был равен 50 тысячам рублей. С 1 декабря 2018 года по 8 апреля 20189 года подозреваемые получили от потерпевшего 250 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина задержан. Сейчас они ждут суда.

Ранее мы писали, что в Волосовском районе гражданин пытался взяткой "отмазать" приятеля.

Фото: Piter.TV