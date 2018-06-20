В Волосовском районе гражданин пытался взяткой "отмазать" приятеля

Мужчина предлагал взятку в размере 25 тысяч рублей.

В Волосовском районе Ленинградской области гражданин совершил попытку "отмазать" от следствия своего приятеля с помощью взятки. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

По версии следствия, днем 30 марта 2019 года 51-летний мужчина пришел в помещение ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области и пытался передать участковому уполномоченному полиции взятку в размере 25 тысяч рублей.

Знакомый, из-за которого и был пойман обвиняемый, уже ни раз привлекался к административной ответственности, так как сам являясь не гражданином Российской Федерации, неоднократно нарушал возможное время пребывания в стране.

Взятку сотрудник полиции не принял и доложил о произошедшем. Обвиняемый задержан следователем территориального отдела СКР. По уголовному делу ведутся следственные действия.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"