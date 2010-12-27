Волосовские подростки предстанут перед судом за ограбление дачи

Отмечается, что обвиняемые восемнадцати, девятнадцати и двадцати лет были задержаны с похищенным на месте предполагаемого сбыта.

Три подростка из Волосовского района обвиняются в краже автозапчестей, а также предметов домашнего обихода. Об этом сообщают в сетевом издании "Online.47".

Следствие полагает, что в ноябре 2018 года подозреваемые по предварительному сговору совершили ограбление дома в деревне Черная. Из дома, гаража и участка были украдены автозапчасти и предметы домашнего обихода на сумму более 12 тысяч рублей.

Отмечается, что обвиняемые восемнадцати, девятнадцати и двадцати лет были задержаны с похищенным на месте предполагаемого сбыта. В настоящее время молодых людей ожидает судебное слушание.

Источник: сетевое издание "Online.47"