В Петербурге задержана сотрудница колледжа, сдававшая помещения в аренду за взятку

Соответствующий договор аренды женщина не заключала.

Оперативники экономической полиции Петербурга задержали сотрудницу колледжа, изобличенную в незаконном получении денег. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 38-летняя начальница отдела экономического развития неофициально сдавала в аренду помещения колледжа третьим лицам.

По версии полиции, злоумышленница за 100 тысяч рублей дала в аренду несколько помещений физкультурно-оздоровительного комплекса колледжа, но не заключала соответствующий договор. Материалы дела направили следователям, возбуждено уголовное дело о получении взятки. Женщину заключили под стражу.

Ранее мы писали, что в горсуд поступило дело с грифом "совершенно секретно".

Видео: пресс-служба ГУ МВД