Инспекторы в Парголово со стрельбой остановили пьяного водителя Jaguar

Стражи порядка 20 минут гнались за автомобилистом.

Инспекторы ГИБДД в Парголово 20 минут гонялись за нетрезвым водителем автомобиля "Ягуар", остановить автомобилиста смогла только стрельба из табельного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 8 мая.

Погоню за водителем пришлось начать ранним утром в пятницу: сотрудники ДПС попытались остановить "Ягуар", но водитель только прибавил скорость и попытался скрыться. Иномарку удалось остановить во дворах на проспекте Культуры спустя 20 минут. Отмечается, что в ходе вынужденной стрельбы по колесам автомобиля никто не пострадал.

За рулем иномарки оказался 33-летний гражданин соседнего государства, мужчина был пьян и не имел при себе водительского удостоверения. В салоне с водителем была также девушка-пассажир. На мужчину, повторно попавшегося полицейским пьяным за рулем, составили шесть административных протоколов, отстранили автомобилиста от управления машиной и доставили в отдел полиции.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД