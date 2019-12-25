В Петербурге электросамокат сбил 7-летнюю девочку

Вечером 7 мая в Красногвардейском районе Петербурга 7-летняя девочка попала под колеса электросамоката. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Первоклассницу в тяжелом состоянии увезли в больницу из квартиры дома на проспекте Наставников. У девочки диагностировали разрыв селезенки, ушибы головы и грудной клетки.
Наезд на школьницу произошел на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
Ранее мы писали, что в Волхове пьяный водитель проехался по ногам полицейского.
Фото: pixabay.com
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