В Петербурге электросамокат сбил 7-летнюю девочку

Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 7 мая в Красногвардейском районе Петербурга 7-летняя девочка попала под колеса электросамоката. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первоклассницу в тяжелом состоянии увезли в больницу из квартиры дома на проспекте Наставников. У девочки диагностировали разрыв селезенки, ушибы головы и грудной клетки.

Наезд на школьницу произошел на пересечении проспектов Косыгина и Индустриального. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

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