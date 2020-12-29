В Петербурге задержали молодого солдата, подозреваемого в изнасиловании малолетней

На момент случившегося парню было 15 лет, а его избраннице 10 лет.

В Петербурге в минувший понедельник, 11 января, полицейские задержали военного снайпера, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, 19-летний уроженец Сарапула по имени Павел, служащий в Каменке, был пойман на Московском вокзале.

Как выяснилось, 4 года назад солдат оказался в одной постели с малолетней девочкой в удмуртской деревне Костино. На тот момент парню было 15 лет, а его избраннице 10 лет. Со слов пострадавшей, в период с января 2017 по декабрь 2018 юноша вступил с ней в половой акт, хотя сам задержанный заверил полицию, что место имели только интимные ласки и поцелуи. Также солдат отметил, что девочка не выглядела на свой возраст из-за пышных форм и к тому же якобы соврала в личном разговоре о своем возрасте и назвала себя 12-летней.

Снайпера под конвоем отправили в родной город для участия в следственных мероприятиях.

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Фото: Piter.TV