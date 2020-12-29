В Петербурге дама в белом оставила "Розового кролика" без денег

Часть выручки из магазина для взрослых на Лиговском проспекте пропала после визита таинственной женщины в белом. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, накануне в полицию обратилась сотрудница магазина "Розовый кролик", которая рассказала детали случившегося.
В магазин за нижним бельем пришла женщина в белом спортивном костюме и в медицинской маске. Покупательница заинтересовалась определенной моделью, а сотрудница ушла искать подходящий размер в подсобку. Когда она вернулась, женщина ушла, заявив, что не нашла нужное количество наличных денег, пообещав позже расплатиться картой.
Однако через несколько часов сотрудники магазина не нашли в кассе двух тысяч рублей. Судя по записям с камер наблюдения в магазине, эти наличные деньги женщина в белом и взяла с собой.
Тем временем, подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу до 4 марта 2021 года.
Фото: Piter.tv
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