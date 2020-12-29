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В Петербурге дама в белом оставила "Розового кролика" без денег
Вчера, 23:54
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mook1

В Петербурге дама в белом оставила "Розового кролика" без денег

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В кассе не досчитались двух тысяч рублей.

Часть выручки из магазина для взрослых на Лиговском проспекте пропала после визита таинственной женщины в белом. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, накануне в полицию обратилась сотрудница магазина "Розовый кролик", которая рассказала детали случившегося.

В магазин за нижним бельем пришла женщина в белом спортивном костюме и в медицинской маске. Покупательница заинтересовалась определенной моделью, а сотрудница ушла искать подходящий размер в подсобку. Когда она вернулась, женщина ушла, заявив, что не нашла нужное количество наличных денег, пообещав позже расплатиться картой.

Однако через несколько часов сотрудники магазина не нашли в кассе двух тысяч рублей. Судя по записям с камер наблюдения в магазине, эти наличные деньги женщина в белом и взяла с собой.

Тем временем, подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу до 4 марта 2021 года. 

Фото: Piter.tv

Теги: кража, петербург, розовый кролик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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vernomanes
Сегодня 3:10

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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