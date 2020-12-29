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Подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу
Сегодня, 19:01
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mook1

Подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу

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Мужчина признался в содеянном.

Подозреваемого в ограблении банка на Сенной заключили под стражу до 4 марта 2021 года. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 января, решение в отношении Эдуарда Окса вынес Октябрьский районный суд.

Мужчина признался в содеянном и объяснил, что через ограбление банка рассчитывал помочь семье. Меру он оставил на усмотрение суда.

В результате совместной операции полиции двух городов подозреваемый был задержан в одной из гостиниц южного города Сочи.

Преступник оказался там после Москвы и Геленджика. Подозреваемый жаловался на то, что на ограбление его толкнула трудная жизненная ситуация. Задержанный рассказал, что раньше у него был бизнес, но дело прогорело плюс ушла жена. У подозреваемого наблюдается психическое расстройство.

Ограбление отделения банка на Сенной площади случилось 4 января. Мужчина в цветной маске угрожал сотруднице пистолетом и унес с собой 500 тысяч рублей и 8 тысяч долларов.

Фото: Piter.tv

Теги: ограбление банка, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Криминальные происшествия,

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erjmejej dfndn
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