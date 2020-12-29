У подозреваемого наблюдается психическое расстройство.

В Сочи задержали мужчину, ограбившего петербургский банк. Об этом 9 января Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах. В результате совместной операции полиции двух городов подозреваемый задержан в одной из гостиниц южного города, сейчас его везут на самолете в город на Неве.

Преступник оказался в Сочи после Москвы и Геленджика. По данным Piter.tv, подозреваемый пожаловался на то, что на ограбление его толкнула трудная жизненная ситуация. Задержанный рассказал, что раньше у него был бизнес, но дело прогорело плюс ушла жена. У подозреваемого наблюдается психическое расстройство.

Ограбление отделения банка на Сенной площади случилось 4 января. Мужчина в цветной маске угрожал сотруднице пистолетом и унес с собой 500 тысяч рублей и 8 тысяч долларов.

Фото: Piter.tv