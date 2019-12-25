В Петербурге задержали следователя за взятку 3,5 млн рублей

Взяткодателем выступил бизнесмен, фигурирующий в экономическом деле по выводу денег за границу.

В Петербурге задержали старшего следователя УМВД по Фрузенскому району, майора юстиции Сабину Адамян. Ее подозревают в получении крупной взятки. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники.

Майора юстиции задержали в ночь на 20 октября. Взяткодателем выступил бизнесмен, фигурирующий в экономическом деле по выводу денег за границу. По версии следствия, Адамян пообещала не привлекать его к уголовной ответственности. В обмен она попросила 10 млн рублей. Позже сумма снизилась до 6 млн, а потом упала до 3,5 млн рублей.

Подозреваемую в совершении преступления поймали с поличным – во время получения взятки, оказавшейся муляжом. В задержании участвовали сотрудники Следственного комитета Петербурга под контролем ФСБ.

Ранее мы писали, что петербургского полицейского задержали с муляжом взятки на 3 млн рублей.

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