  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургского полицейского задержали с муляжом взятки на 3 млн рублей
Сегодня, 22:55
74
smirenny

Петербургского полицейского задержали с муляжом взятки на 3 млн рублей

0 0

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

В пятницу, 16 октября, стало известно, что сотрудники УФСБ задержали петербургского полицейского. Его подозревают в мошенничестве: от посредника сотрудник Выборгского УМВД получил ненастоящие 3 миллиона рублей. 

Следствие предполагает, что мужчина должен был получить "воззнаграждение" за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, но в итоге не исполнил обещанного. 

 В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление".

Ранее мы писали, что двое сотрудников Госстройнадзора попали под уголовное дело за взятки на 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, задержали полицейского, задержание, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии