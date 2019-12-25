Петербургского полицейского задержали с муляжом взятки на 3 млн рублей

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

В пятницу, 16 октября, стало известно, что сотрудники УФСБ задержали петербургского полицейского. Его подозревают в мошенничестве: от посредника сотрудник Выборгского УМВД получил ненастоящие 3 миллиона рублей.

Следствие предполагает, что мужчина должен был получить "воззнаграждение" за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, но в итоге не исполнил обещанного.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" и "приготовление к преступлению и покушение на преступление".

Ранее мы писали, что двое сотрудников Госстройнадзора попали под уголовное дело за взятки на 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV