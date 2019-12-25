Двое сотрудников Госстройнадзора попали под уголовное дело за взятки на 8,5 млн рублей

Одного из взяточников уже задержали.

Петербургские следователи продолжают расследовать уголовное дело о получении взятки, фигурантами которого стали 61-летний начальник отдела надзора за спецвидами работ Госстройнадзора и 56-летней начальница сектора санэпиднадзора того же ведомства. Как добавили в пресс-службе следкома, расследуется также дело о посредничестве во взяточничестве в отношении 41-летней петербурженки. Известно, что женщина действовала в интересах одной строительной организации Петербурга.

Соучастникам уже предъявили обвинения, им избрали меры пресечения.

Следствие выяснило, что в 2018 году петербурженка передала обоим начальникам взятку в 500 тысяч рублей взамен на невыявление ими нарушений проверки объекта капитального строительства на проспекте Обуховской обороны. Также известно, что годом позже 44-летний местный житель, действующий в интересах компании ООО "СК "Монолит", передал через упомянутую женщину взятку в 8 млн рублей начальнику отдела и некоторым неустановленным лицам с той же целью. Правда, в этот раз дело касалось объекта на улице Крыленко. 15 октября данного мужчину задержали, ему предъявили обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается

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