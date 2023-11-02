В Петербурге задержали школьника после поджога релейного шкафа

Подростка вынудили поджечь объект железной дороги угрозами и шантажом.

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего после поджога релейного шкафа на железной дороге. Подросток не достиг возраста уголовной ответственности и после разбирательств был отпущен. Обстоятельства произошедшего стали известны 17 декабря.

В начале декабря 13-летний школьник получил сообщение в мессенджере с аккаунта, который был подписан именем его знакомой. В переписке собеседница попросила прислать фотографию дома, объяснив это желанием зайти в гости и не заблудиться во дворах. После отправки фотографии общение изменилось. Неизвестные начали регулярно звонить подростку и угрожать ему. Мальчику сообщали, что в его дом якобы могут направить беспилотники, а затем силовые структуры узнают, что именно он указал координаты.

Под давлением угроз школьник перевел около 100 тысяч рублей с банковской карты родителей. Денежный перевод был совершен тайно. После этого угрозы не прекратились. Злоумышленники утверждали, что перевод средств уже якобы зафиксирован и может быть расценен как помощь Вооруженным силам Украины, что повлечет уголовную ответственность за государственную измену. Подростку также сообщили, что наказание может грозить его родителям, вплоть до длительных сроков лишения свободы. Когда средств на карте больше не осталось, мальчику предложили выполнить другое требование.

Ранее мы рассказывали о том, что электричка сбила подростка в наушниках на станции Ржевка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)