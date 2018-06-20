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В Петербурге задержали отца и сына за незаконное хранение оружия времен ВОВ
Сегодня, 13:00
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали отца и сына за незаконное хранение оружия времен ВОВ

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Оружие находится в рабочем состоянии.

В Петербурге сотрудники полиции и УФСБ задержали отца и сына за незаконное хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Во время обыска в квартире задержанных стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы времен ВОВ. Экспертиза показала, что оружие находится в рабочем состоянии.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге узбеки перевозили на каршеринговом автомобиле 200 патронов.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконное хранение оружия, оружие и боеприпасы, подписка о невыезде
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:52

Оружие ВОВ это память, история, которую можно взять в руки. Не каждый может понять чувства человека, держащего в руках пистолет ТТ, с которым поднимался в атаку советский командир. Его нет уже, а холодный металл сохранил его присутствие.

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