В Петербурге задержали отца и сына за незаконное хранение оружия времен ВОВ

В Петербурге сотрудники полиции и УФСБ задержали отца и сына за незаконное хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Во время обыска в квартире задержанных стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы времен ВОВ. Экспертиза показала, что оружие находится в рабочем состоянии.
По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее мы писали, что в Петербурге узбеки перевозили на каршеринговом автомобиле 200 патронов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
Оружие ВОВ это память, история, которую можно взять в руки. Не каждый может понять чувства человека, держащего в руках пистолет ТТ, с которым поднимался в атаку советский командир. Его нет уже, а холодный металл сохранил его присутствие.