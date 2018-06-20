В Петербурге задержали отца и сына за незаконное хранение оружия времен ВОВ

Оружие находится в рабочем состоянии.

В Петербурге сотрудники полиции и УФСБ задержали отца и сына за незаконное хранение оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Во время обыска в квартире задержанных стражи порядка обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы времен ВОВ. Экспертиза показала, что оружие находится в рабочем состоянии.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV