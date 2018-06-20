В Петербурге узбеки перевозили на каршеринговом автомобиле 200 патронов

Полицейские остановили каршеринговый автомобиль марки Skoda Rapid возле дома № 191 по Московскому проспекту.

В каршеринговом авто на Московском проспекте полицейские нашли 200 патронов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полицейские остановили каршеринговый автомобиль марки Skoda Rapid возле дома № 191 по Московскому проспекту в 16:15. В салоне сидели четверо узбеков, которые и перевозили в машине 200 патронов.

Водителю 25 лет, также с ним были его земляки 1990, 1995 и 1999 годов рождения. В багажнике были 204 патрона калибра 7,62 мм. Эксперты установили, что эти патроны пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Ранее на Piter.TV: На Приморском шоссе каршеринг влетел в дерево на скорости 150 км/ч.

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