На Приморском шоссе каршеринг влетел в дерево на скорости 150 км/ч

Водитель погиб на месте.

В среду, 17 апреля, около 4:40 на 400-м километре Приморского шоссе (Приморский район Санкт-Петербурга) водитель каршеринга врезался в дерево и погиб на месте. Об этом сообщает ОГИБДД по Приморскому району.

По предварительной оценке, 24-летний водитель Hyundai Solaris (каршеринг) по неустановленным причинам не справился с управлением. Он ехал со скоростью более 150 км/ч, съехал в кювет и врезался в дерево на высоте двух метров от земли.

За рулем был молодой человек, который работал водителем-механиком в Петербурге, автомобиль он водит с 2013 года. В 2018-2019 не привлекался к административной ответственности.

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Фото: Дорожный инспектор/ ВК