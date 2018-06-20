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В ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист из-за водителя на каршеринговом авто
Сегодня, 7:45
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lesjasap

В ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист из-за водителя на каршеринговом авто

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Шофер за рулем "Яндекс-Драйва" не пропустил мотоцикл на дороге.

В Невском районе Петербурга в ночь на 17 апреля произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Около половины первого ночи водитель на "Шкоде" совершил наезд на байкера. В результате жертва ДТП скончалась на месте событий в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств трагедии. По данным оперативников, транспортные средства столкнулись около 34 дома по Рыбацкому проспекту. За рулем иномарки находился 22-летний петербуржец. Погибшим мотоциклистом на "Ямахе" оказался 33-летний мужчина.

Очевидцы рассказали, что байкер ехал по прямой, автомобиль сворачивал со двора на дорогу. Он решил не пропускать мотоцикл.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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