В ДТП на Рыбацком погиб мотоциклист из-за водителя на каршеринговом авто

Шофер за рулем "Яндекс-Драйва" не пропустил мотоцикл на дороге.

В Невском районе Петербурга в ночь на 17 апреля произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Около половины первого ночи водитель на "Шкоде" совершил наезд на байкера. В результате жертва ДТП скончалась на месте событий в машине скорой помощи.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств трагедии. По данным оперативников, транспортные средства столкнулись около 34 дома по Рыбацкому проспекту. За рулем иномарки находился 22-летний петербуржец. Погибшим мотоциклистом на "Ямахе" оказался 33-летний мужчина.

Очевидцы рассказали, что байкер ехал по прямой, автомобиль сворачивал со двора на дорогу. Он решил не пропускать мотоцикл.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб