Хранитель оружия заключен под стражу до 14 октября в Петербурге

В жилплощади М. были найдены ручная осколочная оборонительная граната типа Ф-1, револьвер "Наган" и 1000 патронов.

Колпинский районный суд отправил под стражу до 14 октября этого года мужчину, который хранил в собственной квартире оружие. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга в четверг, 17 августа.

В жилплощади М. были найдены ручная осколочная оборонительная граната типа Ф-1, револьвер "Наган" и 1000 патронов. Обвиняемый утверждает, что он все нашел и хотел отдать туда, "куда надо, но что-то пошло не так". Кроме того, в суде отметили, что М. может быть причастен к незаконному сбыту оружия.

"Хранителя" подозревают в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Необходимость избрания стражи подтверждается и материалами уголовного дела по ч. 3 ст. 30 – п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, возбужденного 20.05.2023 СК по Петроградскому району Петербурга. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что дело о незаконной поставке пяти сотен килограммов кокаина из Эквадора рухнуло в Московском городском суде.

Фото: Piter.TV