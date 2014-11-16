Дело о незаконной поставке пяти сотен килограммов кокаина из Эквадора рухнуло в Московском городском суде

Рассмотрение дела о поставке больших партий кокаина из Эквадора в Россию закончилось полным провалом для следствия. Ни один из пятерых подозреваемых в организации наркотрафика не будет наказан.

В апреле 2019 года сотрудники МВД выявили контрабандистскую группировку. В порту Санкт-Петербурга была обнаружена большая партия кокаина. Об этом пишут Ведомости.

Расследование выявило, что поставки наркотиков продолжались в течение шести лет. Наркотики скрывались в технических отсеках контейнеров или смешивались с экзотическими фруктами. Всего за этот период из Латинской Америки было доставлено 472 кг кокаина.

Сотрудники МВД, ФСБ и таможни участвовали в расследовании. Процесс продолжался более двух лет, и уголовное дело насчитывало 255 томов, а обвинительное заключение - 44 тома. В результате задержания подозреваемых были гражданин Литвы Игорас Григас, двое его соотечественников и двое российских граждан.

Изначально дело должно было быть рассмотрено в Санкт-Петербурге, но Генеральная прокуратура запросила изменение места рассмотрения в Верховном суде. Обвиняемые опасались, что жители Санкт-Петербурга могут подвергнуть их давлению, и дело разрушится. Судебное заседание было перенесено в Москву, но и это не помогло.

В среду, 16 августа, Московский городской суд вынес оправдательный вердикт обвиняемым по делу о контрабанде наркотиков на основе решения присяжных. Только Григас был признан виновным в незаконном пересечении границы и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Тем не менее, он уже отбыл этот срок, находясь в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Виктор Бычков не получил миллион за свой секрет и потерял 700 тысяч рублей по решению суда.

Фото: Piter.TV