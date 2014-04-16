Виктор Бычков не получил миллион за свой секрет и потерял 700 тысяч рублей по решению суда

Петербургский суд решил конфликт между телевизионщиками и актером Виктором Бычковым. За неявку на съемки шоу "Секрет на миллион" Бычков должен будет выплатить крупный штраф.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел иск ООО "Ток-шоу" к Виктору Бычкову о взыскании неустойки, убытков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, еще осенью 2021 года Виктор Бычков договорился на съемки телепередачи для НТВ "Секрет на миллион". Суть шоу в том, что звезды могут получить 1,5 миллиона рублей в том случае, если раскроют свой секрет из прошлого.

На съемках должны были присутствовать и Бычков, и его жена. Однако ни один из них не пришел в день съемок.

В итоге редакция НТВ подала в суд, так как понесла большие убытки из-за аренды студии, зарплат сотрудникам и билетов в Петербург для Быкова с женой. Общий ущерб вышел в более чем 306 тысяч рублей. В том числе компания потребовала с него неустойку в размере 402,3 тысячи рублей, прописанных в договоре как раз на такой случай.

Сам Бычков на суд тоже не пришел. Его представитель пытался объяснить отсутствие на съемка тем, что жены Быкова попала в больницу, однако доказательств у него тоже не было.

Суд взыскал с Бычкова неустойку в размере 402 300 рублей и убытки в размере 306 176.33 рублей, а также судебные расходы 7 381.17 рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начались съемки "Берлинской жары".

Фото: Piter.TV