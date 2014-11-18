В Петербурге начались съемки "Берлинской жары"

Кинокомпания "Монументал Вижн" приступила в Петербурге к съёмкам шпионской драмы "Берлинская жара" о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР.

В Петербурге начались съёмки шпионской драмы под названием "Берлинская жара", которую производит кинокомпания "Монументал Вижн". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Этот сериал расскажет о важной роли, которую сыграли советская разведка и отечественная наука в разработке ядерного щита для СССР. Ожидается, что сериал будет выпущен в следующем году.

Для съёмок на улицах города была воссоздана атмосфера Берлина 1940-х годов. Сюжет восьмисерийного сериала будет описывать противостояние советской разведки и британских спецслужб в борьбе за информацию о урановой программе нацистской Германии.

В актерском составе принимают участие Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Борис Каморзин, Виталий Кищенко, Мария Миронова, Кирилл Кяро, Константин Стрельников, Алексей Вертков, Марина Петренко и другие талантливые актеры.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре.

Фото: кинокомпания "Монумент Вижн"