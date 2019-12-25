В квартире безработного, похитившего женщину, нашли оружие и боеприпасы

Возбуждено уголовное дело.

У неработающего мужчины, который стал фигурантом уголовного дела в конце июля, было обнаружено самодельное оружие и боеприпасы. Как стало известно Piter.TV, ранее он приковал наручниками женщину в квартире №114 в доме 13 по улице Всеволода Вишневского и удерживал ее в течение часа.

После обыска в квартире, проведённого 27 июля, у подозреваемого были изъяты 2 самодельных пистолета 9-миллилитрового калибра и 73 патрона.

Уголовное дело было возбуждено в минувшую среду, 10 августа. Мера пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу не изменялась.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка из Петергофа перевела "следователю" 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV