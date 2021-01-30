Пенсионерка из Петергофа перевела "следователю" 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Пенсионерка из Петергофа перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая 73-летняя женщина рассказала, что 8 августа ей позвонил неизвестный номер. Звонивший представился следователем и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил пенсионерку перевести 1,5 млн рублей на неустановленный счет.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули петербургскую пенсионерку под предлогом помощи попавшей в ДТП сестры.

Фото: Piter.tv