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Пенсионерка из Петергофа перевела "следователю" 1,5 млн рублей
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка из Петергофа перевела "следователю" 1,5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Пенсионерка из Петергофа перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая 73-летняя женщина рассказала, что 8 августа ей позвонил неизвестный номер. Звонивший представился следователем и под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил пенсионерку перевести 1,5 млн рублей на неустановленный счет.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули петербургскую пенсионерку под предлогом помощи попавшей в ДТП сестры.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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