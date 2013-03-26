В Петербурге задержан сантехник, обманывавший пенсионерок

Мужчину подозревают в трех эпизодах.

Во вторник, 17 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сообщили, что три дня назад в отдел полиции Московского района обратилась 85-летняя пенсионерка и сообщила, что отдала 15 тысяч сантехнику за небольшой объем работ в ее квартире на Новоизмайловском проспекте.

Следствие предполагает, что рабочий брал с пожилых горожанок в несколько раз больше денег, чем требовалось. Полиция задержала 38-летнего безработного уроженца Краснодара, который проживает в хостеле. Как выяснилось, он "поработал" еще у двух женщин 74 и 88 лет. За визит к трем петербурженкам сантехник получил 40 тысяч рублей. По трем случаям возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Подозреваемый задержан до суда.

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Фото: Piter.tv