В Петербурге задержали выстрелившего в пешехода водителя

В отношении 61-летнего нарушителя возбудили уголовное дело за хулиганство.

Полицейским Петербурга удалось задержать водителя, выстрелившего в пешехода во время конфликта, передал Piter.tv источник в правоохранительных органах.

В ведомстве отмечают, что в полицию поступил сигнал после полудня. Потерпевший рассказал, что на пересечении проспекта Стачек и улицы Лени Голикова он поссорился с водителем "Инфинити". В ходе конфликта водитель иномарки выстрелил в него. Прибывшие на место оперативники обнаружили пусковую пластиковую трубку "Сигнал охотника" и пять патронов к ней. Благодаря сотрудникам ГИБДД иномарку задержали по приметам на перекрестке улиц Маринеско и Автовской. За рулем сидел 61-летний коммерческого предприятия. Против него возбуждено уголовное дело. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

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Фото: Piter.tv