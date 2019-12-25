На Московском вокзале полиция задержала зацепера

С правонарушителем провели профилактическую беседу и составили административный протокол.

На Московском вокзале транспортной полицией был выявлен зацепер. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на крыше вагона поезда сообщением "Москва – Санкт-Петербург" следует зацепер. На вокзале полицейские выявили безработного 22-летнего жителя города Киров. Он приехал в Москву из родного города и решил навестить своего друга в Петербурге. Так как денег на билет у него не было, он выбрал столь экстремальный способ.

С правонарушителем провели профилактическую беседу и составили административный протокол.

В феврале зацеперы проехали на сцепке вагонов от Москвы до Петербурга. Сотрудниками транспортной полиции установлены личности правонарушителей, ими оказались студент московского вуза и ученик 11 класса из Петербурга. Житель столицы вместе с 18-летним другом, гостившим у него дома, решил отметить свой день рождения в Северной столице. Денег на поездку не оказалось, и они решили проехать на сцепке вагонов.

Фото: Piter.tv