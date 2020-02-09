Зацеперы проехали на сцепке вагонов от Москвы до Петербурга

Сотрудниками транспортной полиции установлены личности правонарушителей, ими оказались студент московского вуза и ученик 11 класса из Петербурга.

В Петербурге на Московском вокзале полицейские выявили двух зацеперов, которые проехали на сцепке вагонов от Москвы до Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудниками транспортной полиции установлены личности правонарушителей, ими оказались студент московского вуза и ученик 11 класса из Петербурга. Житель столицы вместе с 18-летним другом, гостившим у него дома, решил отметить свой день рождения в Северной столице. Денег на поездку не оказалось, и они решили проехать на сцепке вагонов.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требования в области транспортной безопасности". Молодым людям выписаны штрафы в размере три тысячи рублей.

Летом 2019 года зацепер устроил пожар и погиб на крыше "Сапсана".

Фото: Piter.tv