В Петербурге задержали пятерых гостей банкетного зала рядом с рестораном Собчак

Совладелец Veter опроверг сообщения об обысках в заведении на Летучем Голландце.

В ночь на 1 сентября сотрудники правоохранительных органов проверили закрытое мероприятие в банкетном зале комплекса "Летучий Голландец" в Петроградском районе Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МВД, в ходе рейда были задержаны пять человек. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает РБК.

Антон Пинский, совладелец ресторана Veter, который также располагается в этом комплексе, пояснил, что обысков в заведении Ксении Собчак и соседнем ресторане "Магадан" не было. По его словам, действия силовиков касались исключительно банкетного зала, где проходила частная вечеринка.

В МВД подтвердили, что речь шла именно о проверке отдельного мероприятия. Официальных сведений о дальнейших мерах в отношении задержанных пока не публиковалось.

Ранее мы сообщили о том, что обнаженный мужчина фотографировал на телефон шестилетнюю девочку в Пушкине.

Фото: Piter.TV