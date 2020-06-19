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В Петербурге задержали профессионального угонщика "Тойот"

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"Идя на дело", злоумышленник был крайне осторожен.

Правоохранители задержали профессионального угонщика, который специализируется на элитных автомобилях. Он подозревается в краже 10 авто, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По версии полиции, 36-летний мужчина через интернет-сервис бесплатных объявлений разыскивал частные предложения о продаже машины и договаривался с хозяином о встрече для просмотра. Во время нее злоумышленник получал технический доступ к иномарке с помощью прогромматора, прощался с продавцом, а затем возвращался к машине и угонял ее. 

Поймать подозреваемого оказалось непросто: он пользовался общественным транспортом и каршерингом, идя на дело, мобильный телефон оставлял дома, также избегал мест, где может попасть под камеры. Накануне, 18 июня, его задержали.

Сыщики установили причастность к трем кражам, под вопросом на данный момент находятся еще семь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали горожанина, который распространял порнографию через соцсеть. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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