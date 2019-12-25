  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге задержали горожанина, который распространял порнографию через соцсеть
Сегодня, 10:26
84
IRINA_CHALKINA

В Петербурге задержали горожанина, который распространял порнографию через соцсеть

0 0

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в Петербурге задержали горожанина, который распространял порнографию через соцсеть. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

По итогам расследования, петербургские полицейские задержали 45-летнего горожанина. Его уличили в распространении детской порнографии через соцсеть "ВКонтакте". При обыске у петербуржца изъяли два цифровых носителя, флэш-накопитель, micro-SD и один патрон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отец трогал за половые органы свою 8-летнюю дочь.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии