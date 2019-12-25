Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что в Петербурге задержали горожанина, который распространял порнографию через соцсеть. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

По итогам расследования, петербургские полицейские задержали 45-летнего горожанина. Его уличили в распространении детской порнографии через соцсеть "ВКонтакте". При обыске у петербуржца изъяли два цифровых носителя, флэш-накопитель, micro-SD и один патрон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отец трогал за половые органы свою 8-летнюю дочь.

Фото:pixabay