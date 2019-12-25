В Петербурге отец трогал за половые органы свою 8-летнюю дочь

В полицию обратилась мать девочки.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 44-летняя женщина, которая заявила о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, когда она находилась в гостях у подруги, она узнала, что около двух месяцев назад ее 61-летний сожитель трогал за половые органы через одежду их общую дочь.

Девочку поместили в стационар как безнадзорную. По факту случившегося полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV