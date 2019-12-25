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В Петербурге отец трогал за половые органы свою 8-летнюю дочь
Сегодня, 10:09
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Alena_Zinovieva

В Петербурге отец трогал за половые органы свою 8-летнюю дочь

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В полицию обратилась мать девочки.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 44-летняя женщина, которая заявила о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, когда она находилась в гостях у подруги, она узнала, что около двух месяцев назад ее 61-летний сожитель трогал за половые органы через одежду их общую дочь.

Девочку поместили в стационар как безнадзорную. По факту случившегося полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали молодого любителя нимфеток.

Фото: Piter.TV

Теги: насильственные действия сексуального характера, отец и дочь, педофилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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