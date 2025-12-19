В Петербурге задержали подрядчика Минобороны за экстремистские публикации

Водитель компании Минобороны оказался под следствием из-за Telegram.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали водителя компании, выполняющей подрядные работы для Министерства обороны Российской Федерации, по подозрению в пропаганде нацистской идеологии в социальных сетях.

По данным силовых структур, мужчина работал водителем грузового транспорта в организации, обслуживающей заказы Минобороны, в том числе связанные со стиркой и обслуживанием форменной одежды курсантов военных учебных заведений. В свободное от работы время он вел активную деятельность в мессенджере Telegram.

Следствие установило, что в своих публикациях задержанный распространял идеи Адольфа Гитлера и иные материалы, содержащие признаки пропаганды нацизма. Кроме того, в его сообщениях выявили публичные призывы к насильственным действиям в отношении представителей различных этнических групп. По результатам проверки мужчине вменяют часть вторую статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали жителя Петербурга, который показывал оружие посетителям бара.

Фото: Piter.TV