На Подвойского задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину

Мужчина распылил в лицо женщине из баллончика и украл телефон.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района 19 февраля поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что скорая госпитализировала от д. 14 корп. 1 по ул. Подвойского женщину. После оказания помощи ее отпустили домой. Полицейские установили, что в первом часу ночи неизвестный мужчина распылил в лицо газ из аэрозольного баллончика и, с применением силы, открыто похитил мобильный телефон. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Позже полицейские задержали гражданина одного из сопредельных государств 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Гражданском проспекте в магазин зашел окровавленный человек.

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