В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении банка со стрельбой

Мужчина похитил из офиса 3,5 млн рублей, угрожая сотрудникам оружием.

В среду, 15 июля, петербургские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, налёт на отделение, расположенное на проспекте Ветеранов, произошел 11 июля. Полиция возбудило уголовное дело о разбое.

В тот день в офис забежал неизвестный в медицинской маске, несколько раз выстрелил из травматического пистолета и, угрожая сотруднику, похитил 3,5 миллиона рублей, после чего скрылся с места. В ходе стрельбы никто не пострадал. Задержанным оказался 42-летний петербуржец, при обысках в его квартире полицейские изъяли пистолет с патронами и часть похищенных денег. Около двух миллионов рублей мужчина уже успел потратить.

Решается вопрос о заключении разбойника под стражу.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД