В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

Предполагается, что у одной пенсионерки он мог похитить 650 тыс. рублей.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, которые подозревается в нескольких эпизодах мошенничества в отношении пенсионеров. Так, 8 марта в полицию поступило заявление от женщины 1939 года рождения. Она сообщила, что ее ввел в заблуждение неизвестный и похитил 650 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В полицию через три дня, то есть 11 марта, обратилась женщина 1936 года рождения. Она рассказала, что 10 марта ей позвонила неизвестная девушка и, представившись подругой заявителя, сообщила, что попала в ДТП. По этой причине нужны деньги. Однако пенсионерка деньги не передала.

В результате полицейские задержали подозреваемого в этих преступлениях. Им оказался мужчина 1994 года рождения.

Ранее мы сообщали, что на КАД молодой водитель насмерть сбил мужчину.

Фото: pixabay