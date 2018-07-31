На КАД молодой водитель насмерть сбил мужчину

Молодой водитель не раз привлекался за нарушение ПДД.

На 35-м километре КАД в Петербурге накануне, 11 марта, водитель 2000 года рождения сбил мужчину 1968 года. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Отмечается, что молодой водитель находился за рулем Фольксваген Транспортер. А погибший мужчина был возле своего автомобиля в ожидании оформления ДТП.

Известно, что к административной ответственности молодой водитель привлекался 25 раз. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе таксист выстрелил в мужчину из пистолета.

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