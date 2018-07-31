На КАД молодой водитель насмерть сбил мужчину

На 35-м километре КАД в Петербурге накануне, 11 марта, водитель 2000 года рождения сбил мужчину 1968 года. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.
Отмечается, что молодой водитель находился за рулем Фольксваген Транспортер. А погибший мужчина был возле своего автомобиля в ожидании оформления ДТП.
Известно, что к административной ответственности молодой водитель привлекался 25 раз. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Невском районе таксист выстрелил в мужчину из пистолета.
Фото: pixabay
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